CNTV recibió más de 3.000 denuncias por el despacho de Mónica Pérez en Viña

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló este lunes que se ingresaron más de 3.000 denuncias contra Canal 13, luego del polémico despacho que realizó la periodista Mónica Pérez en Viña del Mar con motivo de la emergencia producto del incendio.

“Se han recibido más de 3 mil denuncias por la emisión de Teletrece Central del 23 de diciembre que aluden a la periodista Mónica Pérez por ‘Trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo’ y también aluden a temas de ética periodística”, detallaron en un comunicado.

La situación ocurrió el pasado 23 de diciembre, cuando la periodista llegó hasta uno de los lugares afectados por la tragedia. Allí tuvo la oportunidad de hablar con uno de los damnificados por el mega incendio. En un momento, la comunicadora le consultó respecto a cómo sería su celebración navideña.

“Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, que quedó con lo puesto (…) ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?”, expresó. Aquello hizo llorar a la persona, quien había perdido su casa y casi la totalidad de las pertenencias. “Pucha no lo quería hacer llorar… ya, no se preocupe”, cerró la comunicadora de Canal 13.