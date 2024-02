Durante la madrugada de este viernes, la influencer Naya Fácil fue víctima de una encerrona en la comuna de La Florida. En la instancia la mujer intentó huir de los antisociales y terminó impactando su vehículo en una casa del sector, momento en que los antisociales aprovecharon de robarle sus objetos de valor, como sus aros y cadenas. Cabe mencionar que Nayadeth Neculhueque publicó todo lo ocurrido en sus redes.

Ante los hechos, el abogado Claudio Rojas, quien ha aparecido en varias ocasiones en programas de televisión, le aludió responsabilidad de los hechos a la joven. “En este caso, siempre lamento que haya una víctima, pero hay gente, que durante muchos años, también idolatró la cultura del delito, aportó y se acercó mucho a eso, lo abrazó, y encontró que era lo más normal”, señaló en el matinal “Tu Día”.



Claudio Rojas apunta contra Naya Fácil por portonazo



“Hoy en día, cuando te ocurren este tipo de desgracias, tienes que asumir la responsabilidad que has tenido en esta cultura del delito. Lo digo, literalmente, por muchas cosas que ella, en su pasado, mostró en redes sociales (...) mucha gente presume de las cosas materiales que tiene en redes sociales. Eso tiene un costo, que los delincuentes ahora buscan lo que tú andas portando”, complementó el experto.



“Más encima, andas en un auto llamativo, que todo el mundo puede identificar fácilmente. Te pusiste una marca sola encima, para el ataque de los delincuentes”, cerró el abogado generando la indignación de Naya, quien no dudó en responderle a través de su Instagram.



La mujer publicó en sus historias una captura de pantalla de la noticia y escribió: “Qué onda este viejo kliao. Si fui prosti, pero jamás narco. Hue... qué rabia”. Además sobre lo ocurrido le declaró a los medios que “mi hermana me dijo que la intención de ellos era secuestrarme, por eso me tiraron al suelo. Yo igual lo vi de esa manera, pero traté de ponerme a la defensiva y cooperar con todo lo que me estaban pidiendo, que era la llave y las joyas”.

A la naya fácil la acaban de asaltar y le hicieron mierda el auto pic.twitter.com/xz3LiF2M9I — Enrique (@ikerblep) February 16, 2024