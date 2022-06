Claudio Reyes señaló que Chile es un "país de mierda" y está lleno de "piojentos"

Además, nuevamente lanzó una crítica contra el Gobierno de Gabriel Boric: “No, pero ‘él venía a cambiar la política’... ¡Cuentero!”.

Claudio Reyes se dedicó a rotear al país.

El pseudo humorista y actual "comentarista" político del programa de YouTube, El Facho Cola, Claudio Reyes, nuevamente hizo noticia por criticar al Gobierno de Gabriel Boric, tras analizar la gira del Mandatario por Estados Unidos.

“¿Cómo caíamos tan bajo? Son todos unos idiotas, unos estúpidos, su comitiva y todos los hueones que lo acompañan”, señaló. “Ahora todos me apoyan en que es un atorrante, pero siempre he tenido razón, si no ando inventando, digo la verdad nada más”, complementó el artista.

En la misma línea, se preguntó: “¿Cómo lo pueden encontrar tan fantástico? Si es un pobre atorrante (...) Pero este es un país de flaites, de gente mal educada. Veo gente con los tremendos autos, que no son narcos, que se suponen decentes, y andan escuchando reggaetón a todo chancho. Es un problema de educación. Yo creo que muchos de estos ahueonados votaron por este hueon”.

“Somos un país de mierda, de tanto piojento y hueón mal educado. Estamos cagados, estamos a 200 años de ser un país desarrollado y educado”, agregó el que nunca pagó una pensión alimenticia.

Finalmente, el "comediante" lamentó que “le pagamos a toda una manga de hueones tránsfugos que metió este atorrante al gobierno, pagados por todos nosotros, hueones que no le han ganado a nadie y ganan más de 8 millones de pesos. No, pero ‘él venía a cambiar la política’... ¡Cuentero! Ya no puedo estar con más rabia”.