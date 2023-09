Claudio Reyes se mostró indignado por los dichos de Helhue Sukni

El comediante Claudio Reyes se lanzó con todo contra la abogada Helhue Sukni, quien tuvo un cruce de ideas con Marlen Olivari en el programa El Purgatorio.

En el espacio de Canal 13, las dos dieron sus visiones acerca del feminismo.

“Creo sinceramente que todo este movimiento feminista, tanto en Chile como en América Latina, lo único que ha logrado ha sido denigrar la imagen de la mujer”, dijo Olivari.

En esa misma línea, aseguró que “quieren destruir la familia. La mujer es la que inicia la idea de la familia, cuando se quiere casar, cuando quiere tener hijos”.

Inmediatamente, Helhue salió a contestar con un “no estoy de acuerdo, yo disiento de lo que dices”, aunque la excandidata a la alcaldía de Viña del Mar no la dejó seguir: “Tú has triunfado sola sin ser feminista. El movimiento no apoya a todas las mujeres. A las carabineras no las apoya, porque el movimiento feminista está conformado principalmente por mujeres comunistas, que odian a las pacas, que odian a las policías, y no quiere que apoyen a las mujeres que sean de derecha o de centro”.

Claudio Reyes furia con Helhue

Cuando se enteró del tenso cruce, Claudio Reyes salió a aplaudir a Marlen e hizo pebre a Helhue.

“Esa abogada... por algo no le tenía buena. Me comentaron que habló una cantidad de hu... (en el programa). ‘La dictadura’ y no sé qué hue... Entonces dije yo ‘con razón le tengo mala’”, lanzó el popular humorista en su espacio de YouTube.

“Es digna representante del hu... que tenemos en La Moneda. Me comentaron que dijo que había votado por este indecente. Ahora me explico tantas cosas”, añadió.

Además, mencionó que “a mí no me caía bien por algo, no sabía por qué. No le encuentro ni una gracia para empezar. Qué bueno que haya ganado la Marlen, me gustó la contestá que le pegó a la mofletuda esa que no le encuentro ni una gracia. ¿Qué gracia le encuentran? ¿Por qué está tan aperná (en TV)?”.

“Muy buena la respuesta. Yo no vi el programa, porque a mí no me cae bien la señora esta que compitió con la Marlen. Me contaron, pero me alegro que haya ganado y que diera esa respuesta”, concluyó.