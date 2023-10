Claudio Reyes se lanzó contra Belén Mora y la llamó "activista de izquierda"

El comediante Claudio Reyes se refirió a la agresión que sufrió Belén Mora, más conocida como Belenaza, mientras caminaba con su hijo por la calle.

Hace unos días, la actriz, mediante sus stories de Instagram, relató como un sujeto la agredió física y verbalmente.

“Voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: ‘Me das asco’. Para que entiendan el nivel de hate (odio) que tiene alguna gente”, contó a sus seguidores,

Claudio Reyes, tras conocer la agresión contra la exMorandé con Compañía, afirmó que “yo no estoy de acuerdo con ella, no comparto sus ideas”. El comediante no avaló lo sucedido, pero sí decidió aclarar que a él ha vivido cosas peores por su posición política.

Te puede interesar: Mauricio Israel realizó una intensa reflexión sobre la guerra y los ataques de Hamas

Claudio Reyes calificó de "activista de Izquierda" a Belén Mora

“Desde hace 30 años, desde que llegó la ‘alegría’ a este país, es peor. A mí me sacaron de mi pega por pensar distinto, por no ser de izquierda. Y ella es una activista de izquierda, todo lo contrario a mí, que hoy soy una activista de derecha”, aseguró Claudio Reyes en su espacio de YouTube, que comparte con otros personajes.

A pesar de las diferencias, confesó que “no estoy de acuerdo con que la agredan porque lo que me han hecho a mí durante 30 años es una agresión más violenta, incluso, que la que sufrió ella”.

Finalmente, se refirió a Belenaza y su esposo “a mí no me gusta, nunca me ha gustado, nunca la encontré buena, porque a mí gusta el Toto, el marido de ella, ese hue... es extraordinario, aunque es otro comunista de mier..., pero no importa. Yo no me fijo en la gente por su tendencia política, sino por su calidad humana”.