Claudio Reyes le dedicó un ordinario comentario a Simón Boric

El comediante se defendió con todo ante las acusaciones de “Papito Corazón” y responsabilizó a su primera esposa de la polémica.

En toda una polémica se transformaron las declaraciones del comediante Claudio Reyes, quien criticó fuertemente los atuendos y la actitud del presidente Gabriel Boric en sus apariciones oficiales, a través del canal de Youtube “El Facho Cola”, el actor lanzó todos sus dardos en contra el mandatario.

Sin embargo, el humorista no se esperaba la respuesta de Simón Boric, hermano del presidente, quien sin piedad se fue con todo en su contra “Claudio Reyes preocupado de la vestimenta del resto pero su traje de Papito Corazón no le preocupa. Siempre ha sido un inmoral”, apuntó el periodista.

Claudio Reyes preocupado de la vestimenta del resto pero su traje de Papito Corazón no le preocupa. Siempre ha sido un inmoral. — Simón Boric Font (@sboric) April 4, 2022

Ha pasado una semana desde estos dimes y diretes, pero Claudio Reyes aún no supera el ataque de las redes sociales. El humorista nuevamente utilizó el programa de Youtube “El Facho Cola” para realizar sus descargos.

“Se dieron el lujo de hablar cada estupidez los monos culi... Uno mencionó algo de las pensiones alimenticias y todos los otros monos fracasados (escribían) ‘ah, paga las pensiones’, y yo les contestaban una risa y me bloqueaban los comunistas de mier... de Instagram. Qué terrible. Esa es la libertad de expresión que tenemos”, lamentó Reyes.

Además, aseguró que con el presidente Boric “tenemos en común la incontinencia verbal, pero con una pequeña diferencia: yo digo la verdad y él miente descaradamente... y más encima lo sacan Presidente. ¡Cómo serán de hueo...!”.

En relación con el tuit de Simón Boric, el actor replicó: “Le voy a mandar un saludo al atorrantito chico, al hermano (de Boric). El atorrantito chico, el hermano menor, tratándome de inmoral, porque repitió como mono, de algún mono que habló sobre las pensiones alimenticias”.

“Por suerte mi mujer con mis hijas se reían, porque si había algo de lo que yo estaba preocupado era de pagar las pensiones alimenticias, porque la canalla que tuve de primera esposa, la madre de mi hijo militar, pasaban dos días y me mandaba a buscar con carabineros para que me arrestaran, porque me había atrasado dos días. Entonces nunca me atrasé ni mucho menos”, agregó.

