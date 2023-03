Claudio Reyes defendió su cobarde agresión al humorista Jajá Calderón

El pseudo comediante nacional y enamorado de la ultraderecha política de este país, Claudio Reyes, justificó la cobarde agresión que le propino a su colega Jajá Calderón, señalando que “cuando no entienden con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, una tercera vez con malas palabras, una cuarta vez con gritos con malas palabras... La única opción que quedan son los golpes, eso es todo”, dijo en el programa de Youtube “Facho Cola”.

“Yo tengo criterio deformado, pero si me dicen córtala porque estay cagandola, yo la corto y no sigo”, agregó el personaje que interpreta al ya olvidado “Charly Badulaque”, explicando que le molestó las imitaciones que hizo su colega comediante, puesto que “era mucho rato ya y no es la primera vez que lo hace”, comentó.

“Ese es un grupo de gente maravillosa que conocí hace muchos años atrás y yo fui juntando artistas, cantantes, músicos, actores... Y entre esos fueron apareciendo y yo feliz, saben lo bien que se pasa, salvo anoche que tuvimos este contubernio con este tipo, que espero que no vaya más”, añadió respecto a Juan Luis Calderón.

Finalmente, indicó que no es la primera vez, puesto que “la vez anterior, el mismo tipo desarmó el lote, nos fuimos y tuvimos que abandonar el lugar. Anoche (jueves pasado) ya dije ‘ándate a la chu...’ y le aforré un par de palmetazos. Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero el labio se le habría partido y pa’ qué tanto. Si no era pa’ tanto la hue...”, cerró.