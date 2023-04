Claudio Reyes calificó de "mentiroso culiao" a Jaja Calderón en YouTube

El comediante nacional, Claudio Reyes, nuevamente se lanzó en contra de Jaja Calderón tras sus recientes dichos sobre la pelea que tuvieron hace unas semanas, en donde el actor agredió al humorista por imitar al Presidente Gabriel Boric.

El humorista atacado profundizó sobre la golpiza que recibió por parte del actor en el programa Not News de Vía X y debió contener las lágrimas al repasar el polémico incidente por un chiste. “Todos se rieron y me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Lo que sí me llamó la atención es que de los 15 o 16 que estaban ahí, nadie reaccionó, nadie golpeó la mesa”, aseguró Calderón.

Además, el humorista confesó que tras lo que sucedió con Reyes estaba viendo a un terapeuta. “Hay ocasiones como estas para demostrar qué tan amigos son tus amigos”, relató.

Tal como era de esperarse, la respuesta de Claudio Reyes no se hizo esperar en el programa de Youtube, Viernes Troll. “Nunca le pegué un combo en el hocico. Primero, no le pegué un combo en el hocico, porque de habérselo pegado (...) no le habría volado 1, yo creo que unos 3 o 4 dientes”, partió su descargó el comediante.

“Me llamaron mis amigos, mis compadres (...) cagados de la risa, dijeron: ‘oye, la cagó este conche…, en dos semanas más va a parecer con una resonancia nuclear, en que le apareció una fisura en el cráneo por la pateadura en la cabeza que le di en el suelo’”, agregó.

“Oye el hue… mentiroso. Mira, a mí me caía bien este hue… porque siempre lo encontré un hue… fome, pobrecito. Lo uní y lo metí en el club, ya, listo, que tanto, el hue.. es huaso como yo, pero yo no soy tan hue… ni tan porfiado, ni tan hincha, ni mentiroso”, dijo el humorista.

El actor volvió a burlarse de Calderón por la pelea que tuvieron y sus declaraciones posteriores. “No le demos más vueltas, porque resultó ser el chanta de los chantas, así que chao. No olvídalo, no hablemos más de este hue… si eso es lo que anda buscando”, declaró.

“Va a aparecer con un cuello ortopédico, una silla de rueda, una fisura en el cerebro, tanta hue… porque la cagó. Vivió una realidad paralela a la que vivimos todos. Contando que un chiste… ¡mentiroso culi….! Decir que anda contando un chiste ¡Mentira! Nos tenía a todos a los 15 o 16 hue… que habíamos ahí así las hue… hincha, porque repetía la misma hue…”, cerró el humorista para después continuar hablando sobre otros temas.