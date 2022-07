Claudio Reyes aseguró que no valoran su trabajo por ser de derecha

“Si yo fuera de izquierda, ya estaría triunfando en Hollywood”, aseguró el particular "comediante" amante de la derecha del país.

Claudio Reyes.

El polémico y siempre deslenguado humorista nacional, Claudio Reyes, conversó con el diario The Clinic, donde habló sobre su confrontacional personalidad, el proceso constitucional, sus miradas sobre la izquierda y derecha política del país y su romance con una nieta de Augusto Pinochet.

El comediante aseguró que era un “tremendo actor” pero que “no me reconocen porque soy de derecha nomás”. “¿Boric? No diré más, compadre, no le voy a echar más caca a la caca”, aseguró más adelante, junto con agregar que “si yo fuera de izquierda, ya estaría triunfando en Hollywood”. Además, aseguró que “Chile está lleno de resentidos. Son todos mal agradecidos”. Y al ser consultado por la Nueva Constitución, Reyes aseguró que “no me interesa leer huevadas. Prefiero ver alienígenas”.

En esa misma línea, el periodista le preguntó si consideraba que a veces se le pasaba la mando con sus incendiarias opiniones, a lo que respondió que “es que yo soy así, compadre. No filtro. Soy de campo. Tengo la boca conectada al culo”. Sorprendentemente , también tuvo espacio para lanzar sus dardos en contra de la derecha, asegurando que son cobardes. “¡La derecha siempre ha sido egoísta! ¡Muy personalista! ¡Estoy muy defraudado de la derecha de este país!”, aseguró.

Con respecto a su carrera en la televisión chilena, el humorista amante de la derecha aseguró que “yo he tenido varios peak en mi carrera. Las teleseries. La canción: “La tarde está llorando y es por ti…”. El Jappening con Ja. Badulaque”. Finalmente, afirmó que se alejó de la televisión cuando llegó la democracia, porque reveló que tuvo un romance con una nieta de Augusto Pinochet. “Eso cagó mi carrera. Salió en todas partes. Y de pronto no me llamaron más”, cerró el "cómico".