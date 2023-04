Claudio Reyes asegura que Boric le pagó a Copano para "lavar su imagen" en Viña

Solo sabe hacer polémica. El controvertido "humorista" nacional, Claudio Reyes, se lanzó sin filtro en contra de los comediantes Pedro Ruminot y Fabrizio Copano, quienes conversaron sobre la derrota del Apruebo.

“La única conclusión que me pasó en la cabeza es que esta huea es como uno tío que uno quería cambiar, y finalmente hay que quererlo como es. A Chile hay que quererlo como es, hay que aceptarle sus tiempos. Es lo que aprendí”, dijo el artista que triunfó en el último Festival de Viña del Mar, en una charla que se remonta a fines de 2022.

Tras revisar el video en el programa de YouTube El Facho Cola, el ex Jappening con ja afirmó que “hay hueones chantas, vendidos y este. Este país la cagó pa’ generoso. Imagínate este par de plastas hablando la huea que están hablando”. Al analizar a Ruminot, Reyes dijo que: “Un iluminado, por eso trabaja con el otro iluminado de la risa desagradable, el (Pancho) Saavedra”.

“Lo que me da rabia de estos dos es que no hay ninguna autocrítica. No dicen que la huea fue mala. A lo mejor la constitución que se redactó el año pasado, que es un bodrio, podría aplicarse en Cuba, pero en Chile no prenden”, agregó el animador del espacio.

“Si mi abuela estuviera viva, que era una mujer muy sabia, hubiese dicho ‘pobrecitos’”, agregó el comediante. Finalmente, el artista que encarna a Charly Badulaque indicó que “se quejan más encima, y cuánto billete le pagó el Boric a él (Copano) personalmente para que le lavara la imagen en el Festival de Viña del Marx”.