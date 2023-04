Claudio Reyes aclaró la cobarde golpiza que le propinó a Jajá Calderón

El "comediante" nacional Claudio Reyes volvió a abordar la polémica con su colega Jajá Calderón, a quien hace unas semanas le propinó una cobarde paliza porque este último se dedicó a imitar al Presidente Gabriel Boric en una tertulia de humoristas.

El actor abordó los dichos de Calderón en el programa Sígueme y te Sigo de TV+, donde contó su versión sobre la pelea entre ambos. “Empecé a hacer una especie de parodia del presidente, que tuvo una introducción, un poco con lo que él hizo en la ONU”, explicó en esa oportunidad.

Ante esto, el humorista entregó su mirada sobre la golpiza propinada a Jajá en el espacio de streaming Especial Troll, a raíz de las declaraciones del comediante en el programa de TV+.

Claudio Reyes contra Jajá Calderón.

“No, no vamos a hablar más hueas, pero yo lo vi. Lo vi, pero yo no viví la película que narró él (Calderón). Dije: ‘¿En qué cine dieron esa huea (sic) que él contó? Bueno, chao. Pero me alegro. ¿Sabís que, de verdad? Me alegro porque fue a promover. ¡Por fin! Una actuación de él, no sé a dónde, que va a lanzar otro libro, lo cual me alegro mucho. Pero el pretexto, no, no”, comenzó diciendo bastante molesto. “Porque yo no ando inventando hueas yo digo las hueas como son”, aseguró el nuevo "dueño de la verdad absoluta".

“No, ya chao, no nombremos más a los hueones porque cualquier cosa va a ser usada en nuestra contra y vamos a tener pa’ darle programas pa’ dos semanas a los hueones No, chao. Esa hueón murió hace mucho rato, ya poh, hombre”, cerró el ex-comediante nacional.