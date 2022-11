Claudio Palma no ocultó su emoción al relatar el ascenso de Magallanes a Primera División

Un emotivo momento protagonizó el rostro de TNT Sports, Claudio Palma, tras relatar el ansiado ascenso de Magallanes a la Primera División del fútbol chileno, tras el triunfo por dos goles a cero contra Deportes Recoleta en el estadio de La Florida.

“¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas historias se han escrito? ¿Cuántas lágrimas de ellos en el cielo que recuerdan los momentos más lindos? Con la bicicleta a la orilla de la reja. 36 largos años y llega este Nico Núñez... ¡Qué increíble! Llegó para revivir enfermos terminales, que le dijo a los muchachos, como Dios le dijo a Lázaro, anda y levántate”, relató el rostro en la transmisión de TNT Sports.

“Ahora está de pie Magallanes. Se juntan las emociones, en una tarde cualquiera acá en La Florida. Casi cuatro décadas tuvieron que aguantar para estos abrazos de brazos temblorosos. Magallanes, si fuiste glorioso en el pasado, puedes ser gigantesco en el futuro”, cerró emocionado, ya que es el club de sus amores.

“En la semana me llamaron y me dijeron que como canal querían que yo hiciera el partido. Esto es un regalo de alguien porque yo no tenía que estar acá...Yo escucho a la Bandita y me emociono. Yo estuve en Magallanes, jugaba de arquero, pero Roberto Spicto, quien después descubrió a Alexis Sánchez, me dijo tú no tienes porte”, cerró a LUN.