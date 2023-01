Tuiteros trataron de ignorante a Claudio Palma tras no saber la historia de Magallanes

Una de las grandes polémicas que tuvo las redes sociales durante la disputada de la Supercopa 2023 entre Colo Colo y Magallanes fue el relato a cargo de Claudio Palma en TNT Sports. Cuando todos pensaban que el rostro de televisión por fin había dejado un espacio a las nuevas voces, tamaña sorpresa se llevaron los fanáticos de este deporte al tener que volver a escucharlo en un duelo definitorio.

Uno de los tantos reclamos que se hicieron en las redes sociales vino cuando el relator preguntó por el origen de los colores de Magallanes y por qué le decían "La Academia", algo bien particular ya que el rostro ha manifestado varias veces que es hincha de este equipo, desatándose una verdadera oleada de comentarios en su contra.

"Me llamó la atención que Claudio Palma, declarado hincha de Magallanes, no supiera los orígenes del club del cual es hincha ( no sabía el origen de los colores ni del apodo) y la poca emoción demostrada al relatar un campeonato histórico, es más, hasta sonaba desmotivado", "No se supone que Palma dejaba el relato este año?? ya no lo aguanto !!! ", "Hoy quedó demostrado que Palma es más zorra que acuchillarse en galería", fueron parte de los comentarios en contra del relator.

Borghi preguntó por el origen de los colores de Magallanes y curiosamente Claudio Palma el hincha de Magallanes no lo sabía, tampoco sabe por qué le dicen La Academia... — 🦌 🦘Candongazo 🇦🇺⚽️ (@Candongazo__) January 15, 2023

Me llamó la atención que Claudio Palma, declarado hincha de Magallanes, no supiera los orígenes del club del cual es hincha ( no sabía el origen de los colores ni del apodo) y la poca emoción demostrada al relatar un campeonato histórico, es más, hasta sonaba desmotivado. — Rodrigo Efraín (@Rcarvajaltapia) January 16, 2023

Claudio Palma es más colocolino que cagar en la calle — Griffith (@Kaleidzzu) January 16, 2023

Se dedico solo a reclamar por la orientación del sol y bla bla bla y que el n° en la camiseta de colo colo no se veía bien y bla bla bla, puras excusas para justificar que relata como el hoyo!!! — Dante Rodríguez (@DanteRodrguez11) January 16, 2023

No se supone que Palma dejaba el relato este año?? ya no lo aguanto !!! — Ricardo Montecino (@Rockardo08) January 16, 2023

Estamos años luz d esos comentaristas cultos d antaño … estos csm solo ponen el broche de oro a lo malo de nuestro fútbol . — Alfvisa (@Alfredo02579126) January 16, 2023

Hasta yo que soy del Everton, se más de la historia de Magallanes, que el mismo Claudio Palma... — Tunel Rose (@TunelRose) January 16, 2023

Ni menos, porque el "equipo carabelero " — Jose Ovalle C. (@ppovalle) January 16, 2023

Habla todo el rato del fino toro, al único que cacha — Juan Vilo Ulloa (@vilo_joan) January 16, 2023

Hoy quedó demostrado que Palma es más zorra que acuchillarse en galería — Diego (@yopodiegopo) January 16, 2023

Lo peor de todo es que dijo que tenía un vínculo con Racing jajajaj — JLmoreyra13 (@JLmoreyra13) January 16, 2023