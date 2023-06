Claudio Narea insultó al profesor Campusano por apoyar a la Dra. Cordero

El pasado jueves, el profesor Jaime Campusano manifestó su apoyo a la diputada María Luisa Cordero luego que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió acoger de forma casi unánime la solicitud de desafuero contra la parlamentaria por sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai. Claudio Narea lo criticó por prestarle ropa a la doctora.

“Yo apoyo a la doctora Cordero. De todas maneras, lo contrario sería sumarse al abuso de la senadora y a quitarle libertad de opinión de una médica que sabe de lo que habla”, dijo Campusano a través de su cuenta de Twitter.

Tal comentario no pasó desapercibido en redes sociales y uno de los comentarios más llamativos fue realizado por el guitarrista Claudio Narea, fundador de Los Prisioneros.

Sin filtro, utilizó las siglas SDW (Saco de weas) y disparó contra el profesor de Castellano.

“Solo un imbécil apoya a la doctora Cordero en sus calumnias, SDW. Ha llegado lejos, profesor”, lanzó Narea.

El apoyo de Campusano a la Dra. Cordero fue muy polémico y recibió cientos de respuestas.

"¿Es oftalmóloga la doctora Cordero? ¿O Cirujana Máxilofacial? La Psiquiatría es de las especialidades más alejadas de la Medicina como tal. Y no digo de forma despectiva.", indicó un cibernauta.

Otro tuitero señaló que "Yo no me sumo a nada. Basta de decir lo que se les antoje amparándose en el fuero. Si lo que afirma es verdad no tiene nada que temer, si no es así tendrá que asumir las consecuencias."

"Precisamente, para proteger la libertad de expresión y la democracia, es que ella debe ser desaforada y enfrentar querella por injurias con publicidad", sumó otro comentarista.