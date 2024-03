Este sábado el músico Claudio Narea respondió hecho una furia al mensaje publicado en X (Twitter) por el concejal republicano de la comuna de Providencia, Matías Bellolio. Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile, el edil se descargó en redes sociales.

“Esto no da para más. ¿En qué momento pasamos de cogoteos y lanzazos a secuestros, ejecuciones, descuartizamientos, desmembramientos, terminando con cuerpo enterrado bajo cemento en un campamento? No hay Estado: No hay Gobierno, ni Policías, ni Fiscalía”, sentenció el político.

Ante las palabras de Bellolio, el ex miembro de Los Prisioneros no dudó en reaccionar y le respondió con todo. “Mira hueón: tu ex presidente, el santo canonizado recientemente, y todo su séquito de ministros inservibles, son los culpables de tener al Tren de Aragua acá, así que calla el hocico mejor”, replicó.



Claudio Narea responsabiliza a los gobiernos



El descargo de Narea recibió una serie de cuestionamientos que el artista se dedicó a responder. “No se puede poner mano dura si andan hueones preocupados de los DDHH”, le planteó @PaezTravieso. Ante eso, el guitarrista explicó: “Se puede combatir a los narcos y también ser respetuosos de los DDHH. Pero a los narcos debieran secarlos en la cárcel”.



Por otro lado, @Caplevi1540 cuestionó “por qué el líder del Tren de Aragua se instaló en Chile en el gobierno de tu presidenta Bachelet”. A lo que Claudio Narea respondió tranquilamente. “Han aparecido muchas teorías sobre el venezolano. Todas desde la derecha. En vez de esperar las investigaciones hablaron hasta por los codos. Y sí, lo de la violencia importada es responsabilidad de todos, del gobierno actual y de los anteriores”, sentenció.