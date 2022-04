Claudio Bravo se enojó y se lanzó contra quienes buscan retirarlo de La Roja

La leyenda de la selección nacional reveló en sus redes sociales cuándo dejará el pórtico de nuestro país.

El arquero de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo, anunció que aún no piensa dejar el arco de La Roja, luego de que concluyera la participación de nuestro país en las Clasificatorias a Qatar 2022, sumado al nuevo proceso que se viene para Chile con el cambio de entrenador.

El portero y capitán del plantel nacional se pronunció mediante redes sociales para responder a una publicación de la cuenta Revulsivos, en torno al recambio en el arco chileno con Brayan Cortés como protagonista para asumir el desafío.

El guardameta del Real Betis expresó su molestia por las dudas que hay sobre su continuidad en La Roja y dejó en claro sus ganas por seguir con la Selección.

“Lo dejaré cuando me retire del fútbol. Tienen ganas de jubilarme. Aún me quedan dos años más en Europa, genios. ¿Por qué no se jubilan ustedes mejor?”, respondió a través de su Instagram oficial.