Claudio Bravo reveló por qué La Roja odiaba jugar en el Estadio Monumental

El capitán de la Selección Nacional nuevamente dejó al descubierto una nueva mentira del periodista de ADN Radio Chile, Juan Cristóbal Guarello.

El capitán de La Roja, Claudio Bravo, reveló durante una entrevista con TNT Sports las razones de por qué la selección chilena dejó de jugar como local en el Estadio Monumental en las últimas fechas de las Eliminatorias de Qatar 2022.

Si bien hace unas semanas Guarello apuntó sus críticas hacia la Generación Dorada, asegurando que escogieron jugar en San Carlos de Apoquindo porque “el estadio tenía ‘mayores comodidades para los familiares de los jugadores’. Esto es, había estacionamientos para ellos”.

Sin embargo, el arquero negó de lleno que se debiese a “caprichos” de los seleccionados, sino que fue porque tenían más comodidades en el estadio de la Universidad Católica.

“Alguien dijo que habíamos cambiado el Monumental por San Carlos por caprichos nuestros, porque queríamos más estacionamientos y no fue así. Fue sencillamente porque en San Carlos de Apoquindo encontramos más comodidades que en el Monumental”, explicó en TNT Sports.

En esa misma línea señaló que “encontramos una mejor cancha, mejores camarines, mejores accesos para la hora de nosotros utilizar los espacios y las zonas que teníamos”. Posteriormente, el capitán criticó el estado del Monumental, señalando que “un día llegamos al camarín y de las seis o siete duchas solo funcionaba una y mal, te encuentras con los camarines oscuros y las luces rotas”.

“Así te vas encontrando con cosas que te hacen decir ‘la selección no puede jugar aquí’. Te encuentras con una cancha que no estaba en condiciones, hablo del partido que jugamos ahí con Brasil y de verdad la cancha no estaba en condiciones”, cerró el arquero.