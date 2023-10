La ausencia de Claudio Bravo en La Roja en medio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ha desatado una polémica en el fútbol nacional con directos mensajes que se han enviado el portero del Betis y el DT de la selección chilena, Eduardo Berizzo.

Y es que el arquero nacional no es citado desde que prefirió no venir a la última fecha FIFA antes de comenzar el camino a la próxima copa del mundo. De hecho, el entrenador argentino ha dejado claro que el ex Colo Colo no ha venido luego de que decidiera tomarse vacaciones.

Durante la jornada de este viernes, el medio español Onda Cero le consultó a Claudio Bravo por su situación en La Roja. Ante la pregunta, el guardameta respondió con todo dejando la responsabilidad de su ausencia al técnico de la selección.

"Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer", contestó el ex capitán de La Roja.

Tras esto, señaló que "hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es simple".

En este sentido, Claudio Bravo enfatizó en que "hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un Mundial".

