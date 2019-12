El próximo miércoles se vive uno de los partidos más importantes del mundo.

Quedan sólo días para que Barcelona y Real Madrid se enfrenten en un nuevo Derby español, la cuenta oficial de La Liga realizó un ranking que tiene al arquero formado en Colo-Colo como protagonista.

El portero chileno, hoy en el Manchester City, aparece en el tercer lugar de las mejores atajadas de este clásico del fútbol español.

La jugada tiene como portagonista a Bravo, luego de detener de gran forma un disparo del portugués Cristiano Ronaldo.

Bravo y Ronaldo tuvieron varios duelos cuando ambos jugaban por Barcelona y Real Madrid respectivamente.

Incluso el chileno tuvo otra alucinante atajada que es especialmente recordada por los hinchas cuando con su cara detuvo lo que parecía gol seguro de CR7.

When Claudio Bravo saved a Cristiano Ronaldo shot with his face! 😂😂 pic.twitter.com/EGVktQV4oj