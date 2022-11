Claudio Bravo defendió su llamado a La Roja de Eduardo Berizzo

En la previa del duelo amistoso ante Polonia, el histórico arquero de la Roja, Claudio Bravo, sacó la voz en conferencia de prensa y analizó el nuevo proceso bajo el mando del DT Eduardo Berizzo. El portero de Real Betis comenzó señalando que “mi regreso me lo tomo con total normalidad, con la sensación de tranquilidad, estoy en un lugar donde llevo mucho tiempo, sé manejarme en una Selección”.

En esa misma línea, el portero apuntó que su llamado es merecido: “Siendo sincero, no me sorprendió. Si hablamos de rendimiento y te toca participar en dónde yo lo hago (Real Betis), los hechos hablan por sí solos”.

“Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo, de no hacer las cosas bien en mi club, creo que eso no sería un premio para mí. Todo el que venga debe estar al más alto nivel, es la única forma de tener una selección competitiva”, añadió el arquero del Real Betis.

Respecto al presente de la Roja, el portero afirmó que “a todos nos encantaría dar esta conferencia en Catar y no en un amistoso, pero las circunstancias nos llevan a esto, a volver a comenzar, arrancar desde cero y buscar la mejor fórmula para lograr un objetivo a largo plazo”.

“Estuvimos muchos años a un nivel altísimo y fue porque hicimos las cosas bien. Tenemos que aprender de los errores y mirar atrás con claridad lo que nos sirvió para salir campeones de América, ese es el camino”, cerró.