Claudio Bravo aseguró que prefiere ir al cine que ver un partido del Mundial de Catar

El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, fue uno de los primeros jugadores en hablar tras la derrota de La Roja por 1-0 ante Polonia, de la cual prefirió resaltar los aspectos positivos y dar vuelta la página para enfocarse en lo que viene.

"Yo prefiero ver a mi Selección jugando de esta manera, teniendo el balón, sometiendo al rival. No hay que quedarse con el resultado, hicimos cosas muy buenas. Hay que felicitar a todos los muchachos, porque no es fácil preparar un partido en una cancha que tampoco nos favoreció", comenzó diciendo el portero.

En esta misma línea, el capitán agregó que "la mejor manera es jugar de esta forma y no replegarnos atrás. Queda la tristeza de no haber abrochado un muy buen partido, porque hicimos muchas cosas positivas. Estamos en un proceso de seguir mejorando cosas".

Sin embargo, la sorpresa apareció cuando se le consultó si vería el Mundial de Catar 2022, a lo que el guardametas del Real Betis no anduvo con rodeos y admitió que se niega rotundamente a ser un espectador.

"Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta", cerró.