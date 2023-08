El Real Betis se medirá a partir de las 23:00 horas de este miércoles al Sevilla en una nueva versión del clásico de la ciudad española, pero debido a la pretemporada de ambos clubes, el juego se llevará a cabo en el Estadio Akron de Jalisco con Claudio Bravo como protagonista.

Fue así como el portero chileno atendió a los medios presentes y apuntó al futuro en este inicio de una nueva temporada. "Siempre he sido abierto a todas las opciones de mi carrera. Voy a cumplir 41 años y dependerá del físico, de lo mental, de la importancia que yo sienta y tenga en el lugar donde me toque estar”.

Con Colo Colo en el horizonte el ex portero del F.C Barcelona admitió que “la determinación final va a depender de esos factores y del lugar donde me necesitan y me quieran, donde me sienta cómodo. Veremos las posibilidades el día de mañana, pero mi presente es el Betis”.

¿Claudio Bravo volverá a la Selección Chilena?

El campeón con la "Roja" en la Copa América 2015 y 2016 confesó que "siempre me lo he tomado con mucha tranquilidad, con profesionalidad más que nada. Creo que las puertas siempre están abiertas y las abres tú mismo en base a tu trabajo, constancia, hacer las cosas bien”.

España, Inglaterra y ¿México?

El capitán de la "Roja" además mantuvo abierta una puerta para el fútbol norteamericano: "Conozco la Liga MX, durante mi trayectoria he tenido varios compatriotas que han jugado en México, a muchos les ha ido muy bien, por lo que esta liga me llama mucho la atención".

"Me siento muy vigente aun pese a mi edad, pero ya veremos mañana. La opción siempre está, pero siendo sincero, todo depende de cómo me siente físicamente y de mi cabeza. Me encanta México, su comida y su cultura", agregó.