Claudio Borghi sufrió una inédita desconocida en plena entrevista con la TV argentina en Catar

Un insólito momento protagonizó el comentarista de TNT Sports Chile, Claudio “Bichi” Borghi, quien por estos días se encuentra trabajando como comentarista para la cadena Norteamericana Telemundo en el Mundial de Catar.

El "Bichi" sufrió una insólita desconocida mientras daba una entrevista en Doha para un canal argentino. En la previa del duelo entre Argentina y Australia, por los octavos de final del Mundial, la periodista Dominique Metzger del canal TN se encontraba recopilando opiniones de hinchas en las calles de la capital de Qatar. En ese contexto se topó con el “Bichi”.

“¿No estás emocionado por Argentina?” le preguntó Metzger a Borghi, al ver que el actual rostro de TNT Sports Chile no se mostraba muy eufórico con la “Scaloneta” y su suerte en Qatar.

“Estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha”, respondió, atendiendo con mucha cordialidad a esta periodista argentina que no sabía con quién estaba conversando. Para ella, su entrevistado era un hincha común y corriente de la “Albiceleste”.

Sin embargo, el propio "Bichi" sí sabía quien era su entrevistadora y por eso le preguntó sobre un robo en pleno despacho que Metzger sufrió en la vía pública en Catar.

Tras ello, el ídolo de Colo Colo debió subirse al vehículo que lo iba a trasladar al estadio para la transmisión del partido. Recién ahí Metzger tuvo una pista que su entrevistado no era un fanático más. “Son de Telemundo, van a trabajar, gran cadena latina. Un cariño enorme”, dijo.

Pero para Metzger sólo se trataba de “colegas” que trabajaban para otro medio. Todo iba bien para esta reportera, hasta que una de sus compañeras de panel la interrumpió cuando se disponía a charlar con otro hincha. “Tenemos un temita acá...”, le señalaron. “Yo creo que era ‘Bichi’ Borghi la persona con la que estamos hablando. Él está cubriendo el Mundial para Telemundo”, dijo el conductor del programa, provocando risas incómodas.

Y desde Catar, la periodista Dominique Metzger no pudo ocultar su vergüenza al respecto. “Chicos, no me hagan esto, yo no puedo”, expresó tras ser advertida que estuvo hablando por casi un minuto con un campeón del mundo con Argentina, al que trató como un hincha cualquiera de la “Albiceleste”.