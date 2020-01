El comentarista de CDF se refirió al estado físico del volante chileno.

Claudio Borghi reveló que Matías Fernández llega con un desbalance muscular a Colo Colo, pero confía en los doctores nacionales.

"Tengo mucha gente conocida alrededor de Colo Colo, no directo, pero me dicen que Matías Fernández está muy bien, que tiene un problema. Las lesiones no se pueden manejar, pero está un poquito desbalanceado muscularmente, pero si tiene que ver con que hay lugares donde la medicina no está muy bien trabajada como debiese ser, o como en Chile", dijo en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

"Me dicen que físicamente está muy bien, que balanceándolo muscularmente va a ser un aporte importante, esto evidentemente sacando cualquier tipo de lesiones que puede sufrir algún jugador.Matías le puede dar muchísimo a Colo Colo", agrega el ex DT albo.

Fernández ya está haciendo fútbol en la pretemporada del Cacique.

Comenzamos el año con todo 👊

El Cacique completó su primer entrenamiento del año en La Ruca. #GarraCacique ⚽️💪 pic.twitter.com/hEzN8jGpu1 — Colo-Colo (@ColoColo) January 2, 2020