El ex entrenador de la selección chilena se refirió al delantero que busca el Cacique.

Los albos no logar cerrar el tema del esperado goleador, muchos nombres estuvieron en carpeta de Blanco y Negro, pero al parecer la contratación se dilató, uno que es voz autotidad en el Popular es Claudio Borghi que cree que:

"¿Qué le falta? diría que le falta un 9, necesita un 9 confiable. Si (Lucas) Viatri hizo siete goles, acá puede hacer cinco más por el sistema de marca diferente que hay en Uruguay. Si llega a hacer un promedio de 14 está muy bien. Nadie puede asegurar que trayendo un gran jugador uno se salva, porque no es el Barcelona que descarta a uno como Arturo Vidal que está dentro de los mejores volante para comprar a otro, acá hay una economía austera y con eso hay que traer jugadores que puedan pagar y jugar", comentó en el programa Todos Somos Técnicos.

El Bichi aseguró que su candidato para ser el centrodelantero es Lucas Viatri: "Colo Colo necesita más 9, que gente por fuera. Si viene (Martín) Rodríguez, está (Edson) Puch ¿Cuántos jugadores por fuera? ¿Vamos a tirar centros para quién? apostaría a traer un Viatri con 32 años, un jugador de área, lo he tenido yo, muy diferente a Blandi en el sistema de juego. Me animaría a traer un 9 de aerea, que me permita no sé si 20 goles, pero si me hace 12 goles estamos del otro, porque hay que sumarle goles de compañeros. El tapado que puede tener Colo Colo es un 9 y Viatri no sería malo para lo que puede aspirar. Ahora si puede traer a Benzema sería extraordinario, pero sabemos que no puede ser".

Para cerrar, cree que Colo Colo se está reforzando bien: "De acuerdo al presupuesto que tienes es un plantel competitivo. Defensivamente me dices ¿Le faltará un central a Colo Colo? puede ser, (César) Fuentes también se puede lesionar. Vino (Francisco) Silva a Católica y se lesionó. A Carmona le pasó lo mismo. Los jugadores se lesionan desgraciadamente. No se pueden tener dos jugadores por puesto de nivel. Uno paga a lo que puede aspirar y Colo Colo debería apostar más a un 9 que a cualquier otro jugador".