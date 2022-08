Claudio Borghi se aburrió y le mandó un mensaje sin filtro a Francis Cagigao

El ex entrenador de la Roja dijo que "el señor Cagigao afirma con mucha seguridad que nunca hubo un trabajo y yo le quiero decir que sí lo hubo".

Claudio Borghi.

El ex entrenador de la Roja y actual comentarista deportivo de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Claudio Borghi, se aburrió del discurso del director deportivo nacional, Francis Cagigao, quien ha ninguneado en diversas ocasiones el trabajo realizado por sus antecesores, específicamente en las divisiones menores.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ‘Bichi’ recordó la polémica del español con el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, y aprovechó de enviarle un potente recado.

“Todos saben que hubo una polémica hace mucho tiempo entre un periodista y el director deportivo de la Selección, donde yo no quise participar porque no me correspondía, pero ayer llegué a mi casa y vi un informe donde se decía que en el combinado nacional no había habido trabajo de inferiores”, relató.

En esa misma línea, quien pasó por la banca nacional entre 2011 y 2012 afirmó tajantemente que “ya pasó bastante tiempo, y no quiero armar polémica, pero el señor Cagigao afirma con mucha seguridad que nunca hubo un trabajo y yo le quiero decir que sí lo hubo”.

“Estaba encabezado por personas como Roberto Hernández, Fernando Carvallo, Mariano Puyol, Hernán Caputto... Les puede preguntar. Estas selecciones tuvieron giras por Europa y en Sudamérica también”, agregó.

El "Bichi" concluyó su mensaje apuntando que hay registro de lo realizado durante su paso por la Roja: “Todo lo que hicimos nosotros está respaldado en hoja y en video. Deje de afirmar que no hubo un trabajo, porque sí lo hubo, y si tiene dudas, Hernán Caputto era parte de ese proceso y le puede preguntar. Nada más que eso”.