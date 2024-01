Arturo Vidal está a solo una firma de convertirse en flamante refuerzo de Colo Colo para el 2024, donde, en el papel, debiese tener prácticamente asegurado un puesto en la oncena titular. En esa línea, Claudio Borghi se la jugó con quién tendría que abandonar el mediocampo inicial de Jorge Almirón para esta temporada.

Así es, en las próximas horas se debiese oficializar el regreso del "rey" al Estadio Monumental, por lo que ya se especula quién se verá afectado con su arribo, considerando que los titulares en esa zona de la cancha son Leonardo Gil, Esteban Pavez y Vicente Pizarro. Ante ello, el "Bichi" no tuvo complicaciones en exponer su postura de que Vidal debiese ser estelar "en lugar de Leo Gil".

"Pizarro no puede salir, primero porque es un jugador proyectable, tiene claridades que otros no tienen y no hay motivos para que salga. El que está sufriendo con el puesto es Gil, porque no es su posición natural", argumentó el exentrenador de Colo Colo y hoy panelista de Todos Somos Técnicos.

Además, respaldó a Esteban Pavez, quien para él es un jugador prácticamente inamovible en el esquema del Cacique: "Pavez por ningún motivo, es titular todos los partidos". "Salvo que tenga otro pensamiento el técnico actual, tocar a un capitán y sacarlo de la titularidad es difícil", remató el comentarista.

Si bien Claudio Borghi parece tener claro el panorama, finalmente la decisión deberá tomarla el técnico Jorge Almirón, quien, mientras se mantiene expectante a la inminente llegada de Arturo Vidal a su equipo, ya prepara junto a sus dirigidos el tercer duelo amistoso de la pretemporada, donde el próximo lunes enfrentarán a Liverpool de Uruguay, actual campeón del fútbol charrúa.

