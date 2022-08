Claudio Borghi reveló qué opción apoyará para el Plebiscito Constitucional

El ex director técnico de Colo Colo y actual comentarista deportivo de TST y Radio Futuro, Claudio Borghi, se refirió a la suspensión del fútbol nacional durante el Plebiscito de Salida el próximo 4 de septiembre.

El entrenador detalló que "me parece muy bien que el fútbol se detenga, primero por la fuerza policial y fuerza de orden para resguardar todo lo que es la seguridad de la población. Además que la gente que trabaja en el fútbol es mucha, también necesitamos tener un espacio para ir a votar, para ir tranquilo y tomar la decisión adecuada".

En esa misma línea, "me parece normal y justo, que nosotros como ciudadanos podamos tener un día como todo el mundo. Tomando en cuenta, desde que vivo en Chile, es la primera votación obligatoria y ocurre justamente en el plebiscito", aclaró.

Pese a que algún tiempo dijo qué parece que es malo decir tu opción política, el trasandino con alma y corazón chileno explicó que "yo vengo de un país donde el peronismo, tiene gente de todos los lados políticos. Es más normal decir el lado político qué piensas. Yo hoy no tengo un partido político que me represente. Cuando era joven, voté por Alfonsín. Porque creía que nos podía ayudar y sacar adelante. Hoy soy idealista, peleo por los ideales que me parecen justos. Más allá de un cartel político, porque te encapsula en un cartel político y no puedes salir de ahí. En Argentina se piensa que el próximo gobierno tiene que ser de una coalición y hoy necesitamos muchas ideas".

Al ser consultado sobre el Apruebo u Rechazo a la Nueva Constitución, el comentarista deportivo afirmó que "si se aprueba va a tener modificaciones, no me cabe duda. No la leí toda, pero si hay rechazo tiene que existir otra oportunidad. El problema es el tiempo que se le puede dedicar a la segunda oportunidad. Entiendo que en este último tiempo, hubo distracciones, malos mensajes y malas ideas. Creo que el pueblo necesita tener más información sobre lo que va a ser una constitución que ojalá dure de por vida", cerró.