Claudio Borghi "destrozó" a Fernando Díaz tras felicitar a Colo Colo en su camarín

El comentarista deportivo de TNT Sports, Claudio Borghi, realizó una curiosa crítica en contra del entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, quien fue al camarín albo a felicitar a Gustavo Quinteros tras la obtención del título 33 de los albos.

Sin ceremonia de premiación, el plantel albo solamente pudo celebrar un momento dentro de la cancha y posteriormente en el camarín. Un íntimo festejo que recibió la visita de Fernando 'Nano' Díaz, DT del cuadro pirata, para felicitar a su colega.

Todo esto tras un duro intercambio durante la semana previa al compromiso, donde el técnico nacional afirmó que “ojalá le demos un baile a Colo Colo, aunque la realidad es súper difícil. No es tan fácil, pero con nuestras armas hay que hacerle daño”. Aun así, ambos técnicos se abrazaron al comienzo y después del duelo.

"“A mí no me parece… Sí, educación sobre todas las cosas, pero esto de ir a felicitar al técnico que te acaba de ganar y te manda casi al descenso, no me parece", cerró el "Bichi" en la señal deportiva.