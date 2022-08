Claudia Pizarro le pidió a Contraloría que “pare el hueveo” y la deje hacer campaña al Apruebo

La alcaldesa de La Pintana alzó la voz contra el contralor Jorge Bermúdez, asegurando que le está coartando su libertad de expresión.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, mostró toda su furia en redes sociales durante las últimas horas, donde habló de los problemas que ha tenido con la Contraloría de la República, debido a sus publicaciones por el Apruebo y la reglamentación con los horarios laborales. La edil, que fue invitada al programa de YouTube CacoTV, se refirió al reciente "reto" de la Contraloría, quien declaró improcedente el actuar de la alcaldesa, con respecto a la manifestación pública de su postura por la opción del Apruebo.

El órgano del Estado revisó unos mensajes de la edil en su cuenta de Twitter, donde comprobó que al menos tres mensajes, compartidos entre el 1 y el 11 de julio, fueron emitidos en horario laboral. Desde la CGR aseguraron que “si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan aseverar que en ese acto se utilizaran recursos municipales -equipos computacionales o conexión a internet-, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante la jornada laboral de la aludida alcaldesa”.

En el programa la alcaldesa de La Pintana dijo que Jorge Bermúdez “ralló la papa, perdón, pero capaz que me manden de nuevo a la Contraloría después de este programa”. “Me restringe mi libertad de expresión, el contralor. Yo creo que de verdad está rallando la papa”, aseguró. “No me puedo sacar fotos con una bandera del Apruebo en La Pintana. ¿Qué onda? ¿Dónde la vio? De verdad, en resumen, contralor, pare el hueveo”, cerró la edil.