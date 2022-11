CIPER reveló que familiares de diputados usaron fondos públicos para cargar bencina

En toda una polémica se transformó un reportaje publicado durante las últimas horas por CIPER, el cual reveló que los familiares y cercanos a diputadas y diputados utilizaron fondos públicos para cargar combustible.

Se trata de tarjetas para carga de combustible que son asignadas a los parlamentarios, y así, puedan cargar bencina en sus vehículos. En esa línea, los plásticos solo pueden ser empleados por ellos, sin embargo, la investigación apuntó a que han habido terceras personas que han hecho mal uso de este instrumento.

Cabe señalar que cada tarjeta está asociado a un RUT y un número de patente, sin embargo, dependiendo de la voluntad de la persona que realice la carga de combustible en la respectiva estación de servicio, se podría efectuar la carga a otra persona.

Dentro de los apuntados, aparece el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, donde su esposa, Küpfer Moller, cargó bencina con las tarjetas entregada por el Congreso en al menos 38 ocasiones. Además, el hijo del parlamentario, Ignacio Urruticoechea, utilizó el plástico en al menos dos oportunidades.

Por otro lado, la diputada Claudia Mix de Comunes, también registra familiares realizando cargas de bencina. Su hija, Catalina Martínez Mix aparece con cuatro cargas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 y también figuran 22 cargas realizadas por Víctor Villar, funcionario de la municipalidad de Maipú.

Desde el equipo de la diputada Mix explicaron al citado medio que la parlamentaria no tiene licencia de conducir, “por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado. Efectivamente, el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete”.

Quien también figura con cargas de combustible hechas por familiares, es la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, cuyo esposo aparece cargando bencina al menos 14 veces.

Al respecto, Delgado explicó a CIPER que su esposo ejerce las labores de chofer, ya que ella no conduce hace muchos años por un accidente que tuvo.

“Hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces, cuando él anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto. Yo uso el auto, de hecho el auto es mío. Pero como no manejo, lo hace él”, señaló.