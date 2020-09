CHV analiza tomar acciones legales por la franja electoral de Renovación Nacional

En la franja electoral apareció una referencia al popular programa “Pasapalabra” de la señal Turner.

En medio de la primera jornada de propaganda del Plebiscito Constituyente del próximo domingo 25 de octubre, Renovación Nacional realizó un llamado a votar a favor de la opción “Convención Mixta”, utilizando una imitación del juego “El Rosco”, característico del espacio de Chilevisión.

Según informó La Tercera, Chilevisión estaría analizando con su área legal tomar acciones por el uso de la imagen del programa sin autorización.

Fuentes al interior del canal privado, señalaron que se está revisando el asunto al tratarse de un tema de uso de imagen y derecho de autor.

El programa “Pasapalabra” es un formato de origen británico que nació con el programa Alphabet Game. Este ha sido vendido y reproducido a muchos países, incluido el nuestro, por lo que los derechos de imagen pertenecerían a la productora inglesa que lo creó.

En este contexto, Chilevisión podría llegar incluso hasta el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para determinar si se está cumpliendo con la normativa, aunque el ente regulador habría indicado a LT que no tendrían facultades para fiscalizar la franja electoral.

En tanto, desde la agencia La Botica -que estuvo a cargo de la propuesta de RN- aseguraron al diario que estaba sorprendidos por la polémica y afirmaron que la referencia no era idéntica, que en ninguna parte mencionaba el nombre del programa y que más bien era una especie de “homenaje a un espacio querido”, argumentando que no se estaba llamando a votar con esa escena en particular, sólo presentando la parte de la franja correspondiente al partido político.