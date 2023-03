Christiane Endler lanzó un duro análisis sobre el presente de La Roja Femenina

La arquera de La Roja femenina Christiane Endler conversó con la FIFA tras recibir el galardón por ser incluida en el once ideal de los premios “The Best”. La portera se refirió a su gran presente en el Olympique de Lyon y también al duro momento que vive la Selección Chilena que no logró clasificar al mundial.

La jugadora de 31 años indicó que “me cuesta mucho ser políticamente correcta y no hablar lo que pienso y yo asumo esa responsabilidad como una de las líderes de la selección”.

Un aspecto al que se refirió la portera fue al presente del fútbol femenino en nuestro país. “Yo creo que al fútbol chileno he intentado darle el profesionalismo que yo tengo aquí y en todas partes. He intentado demostrar un liderazgo positivo, de querer mejorar, de querer ser mejor todos los días, de trabajar más y esa es mi idea, mostrar ese camino y abrir puertas para que otras chilenas se vengan a Europa”, relató.

La profesional recordó la derrota de La Roja con Haití en el repechaje de la Copa Mundial femenina. En ese sentido, Endler confesó que: “el objetivo de cualquier futbolista siempre es representar a tu selección y clasificar a un Mundial. Y lamentablemente no lo logramos concretar, contra un equipo de Haití que muestra un poco la realidad del fútbol femenino, que es muy físico”.

“Eran seis o siete jugando en la liga francesa de Haití contra nosotras que hay pocas que están jugando en España, yo en Francia, pero el resto la mayoría en Chile y la liga chilena también tiene que hacer un trabajo importante para seguir creciendo. No es sólo profesionalizar el tema, hay que trabajar de fondo en las categorías menores”, agregó.

Finalmente, fue crítica con el proceso de José Letelier al mando de la selección. “La intensidad que tenemos es muy baja y eso también se veía reflejado en los entrenamientos: la velocidad, la intensidad, no tener tantas jugadoras jugando fuera de nuestro país”, cerró.