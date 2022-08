Christian Vilches reveló por qué rompió en llanto tras marcar el doblete ante Colo Colo

“Los muchachos me cantaban ‘¡oleeé, oleeé-oleeé, vieeejo, vieeejo!”, contó el futbolista en entrevista con LUN.

Christian Vilches fue el héroe de La Calera.

Una notable remontada tuvo el elenco de Unión La Calera sobre Colo Colo la tarde del pasado domingo en el Estado Nicolás Chahuán Nazar. Los cementeros se impusieron por 2 a 1 frente a los líderes del torneo con una soberbia actuación del longevo defensor Christian Vilches, quien marcó los dos goles para el cuadro cementero.

Una de las cosas que más llamó la atención fue la emoción del "Kily" a la hora de celebrar sus goles. Incluso, en el segundo no pudo contener las lágrimas. “Los muchachos me cantaban ‘¡oleeé, oleeé-oleeé, vieeejo, vieeejo!”, contó el veterano futbolista en entrevista con LUN, sobre el afecto que le expresaron sus compañeros tras su emotivo festejo ante el actual líder del fútbol chileno.

Al ser consultado directamente por su llanto, el defensor sostuvo que fue por “por varias emociones” y explicó que “lloré por el momento que estamos viviendo, la necesidad de salir de la parte de atrás, por marcarle a un equipo tan bueno que está primero y ha sacado tanta diferencia”.

“Creo que son muchos sentimientos y al final fue una bendición. Gracias a estos tres puntos nos mantenemos en la misma posición, pero más alejados de la parte de atrás”, agregó.

Además, el exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile, entre otros equipos, comentó que “no es agradable para nada estar en esta situación, sabiendo que el equipo tiene buenos jugadores, que se conocen hace mucho tiempo y que por circunstancias del fútbol peleamos abajo. Ahí algunos se emocionaron conmigo, fue bonito. Estaban todos contentos, me felicitaban, me decían que me lo merecía”.

Finalmente, el defensor recordó cómo se dieron sus dos tantos casi idénticos. “Se me dio la felicidad para cabecear hacia abajo incluso y eso complica más al arquero por el tema del rebote, ya que espera por lo general un cabezazo más directo que abajo”, cerró.