Chino Ríos reveló que mintió al acusar a Pamela Jiles de violación en Las Indomables

El ex tenista nacional salió a aclarar las polémicas acusaciones en contra de la periodista y diputada del Partido Humanista.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, anunció que interpondrá acciones legales contra el ex tenista número uno del mundo, Marcelo Ríos, quien acusó a la parlamentaria de intentar violarlo cuando tenía 14 años. La entrevista fue realizada en el programa de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, "Las indomables".

"Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo la entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha‘", relató Ríos.

"Me intentó violar (…) Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora para su hueveo’ y la echaron. Lo juro por mis hijos. Así fue", agregó.

Sin embargo, un gran vuelco tuvo la historia de Ríos, ya que al día siguiente, aclaró que todo fue mentira y que la periodista nunca intentó abusar de él durante la entrevista que le estaba haciendo.

"Quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar (…) La manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema", afirmó.

Aunque recalcó que los otros episodios de la historia son reales, pero que nunca intentó sobrepasarse. "En ningún momento trato de abusar de mi pero todo el resto de la historia es totalmente verdad", finalizó.