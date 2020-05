Chino Ríos le "paró los carros" a Daniel Fuenzalida por revelar detalles de sus carretes

El animador de televisión reveló los mensajes de audio que le envió el polémico deportista tras contar en Canal 13 los "carretes" del pasado.

Hace un par de días Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida reveló en el programa de trasnoche de Canal 13, Sigamos de Largo, detalles de los ‘carretes’ que tuvo en el pasado con Marcelo Ríos. Sin embargo el ex tenista se molestó con los dichos de Fuenzalida, quien reveló algunos audios que recibió por parte del "Chino".

El animador dio a conocer los audios de un molesto "Chino" Ríos en su programa Me Late de TV+.

“Daniel, (habla) Marcelo Ríos. Pu**, tienes huevos para hablar estupideces en la tele y no tienes huevos para contestarme el teléfono, hue***. Si puedes, ¿me puedes llamar o no? Eso. No quiero hablar hue**das…”, fue parte de lo que reprodujo el animador.

El animador no se quedó callado tras el audio de Ríos y le respondió “¿Cómo estás Marcelo? Te llamé. Está ocupado. No voy a hablar por teléfono contigo ¿Quién te crees, hue***?”.

Después de revelar esta acalorada discusión y tras algunas bromas de los panelistas del espacio, Fuenzalida aclaró que jamás ha sido amigo de Marcelo.