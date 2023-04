Chimbarongo FC reaccionó a la nueva burla de Juan Cristóbal Guarello contra la institución

Chimbarongo FC nuevamente utilizó sus redes sociales para lanzar un duro descargo en contra del periodista nacional Juan Cristónal Guarello, quien durante los últimos días se burló de la institución tras caer derrotada por 0-10 ante la U por la Copa Chile 2023.

“Se enojó la gente de Chimbarongo por lo de canasto de goles. Estaba dando esa nota, no me di cuenta, el GC decía ‘volvieron con un canasto de goles’, en vez del saco”, dijo el periodista, algo que no cayó bien en el club.

“Se enojaron, encontraron que había sido una burla… no sé, fue un chiste… no hay que enojarse tanto, está muy serio esto, la gente se ofende rápido”, dijo el comunicador en su espacio de Radio Agricultura. Además, dijo que “la defensa pudo haber sido más activa que la cuenta de Twitter eso sí”.

“Señor Guarello: Nuestros muchachos son muy esforzados; trabajan y estudian en paralelo mientras juegan. Todos los equipos de Tercera pasan por lo mismo. Nuestra gente es de trabajo, que se saca la cresta todos los días para llevar el pan a su mesa. Su burla es una bofetada a todos los que hacen esta división y que se sacan la cresta para lograr sus sueños”, se descargaron desde el club de la Región de O’Higgins.

Además, dijeron que “mientras siga al lado de los poderosos, no va a cambiar su percepción. Baje del olimpo por favor y conozca la Tercera División, cerca suyo seguramente hay algún equipo, para que no se esfuerce tanto. Nuestro pueblo está dolido y usted se sigue burlando. Pero en fin, tiempo al tiempo”, cerraron.