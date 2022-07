Chillán le pegó otro portazo en la cara a la U para recibir el Superclásico

"Ñuble no tiene la fuerza policial que quisiéramos, y el estadio está emplazado en un lugar habitacional", fueron parte de los argumentos de la alcaldía.

El cuento de nunca acabar. Nuevamente la Universidad de Chile sigue en una intensa búsqueda de un estadio para jugar el Superclásico ante Colo Colo el próximo 31 de julio. Durante las últimas horas se había levantado la opción de llevar el encuentro a Chillán, algo que fue analizado por el alcalde de la comuna.

"Nosotros preferimos no autorizar. Ñuble no tiene la fuerza policial que quisiéramos, y el estadio está emplazado en un lugar habitacional, y hay antecedentes concretos de lo que ocurre cuando barras, con poca disciplina, se desplazan por el país, no solo por el estadio, sino también por supermercados y centros comerciales. No queremos eso en esta ciudad", indicó el edil Camilo Benavente.

Los universitarios contarían con la autorización de Claudio Ferrada (delegado presidencial en la Región de Ñuble) al ser aceptada la propuesta que pide Estadio Seguro. El tema deberá ser decidido por el municipio durante los próximos días.

Universidad de Chile también piensa en Talca, Valparaíso y Viña del Mar para albergar el partido ante Colo Colo. La prioridad de los universitarios es jugar en Chillán porque es parte de su planificación.