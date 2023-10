Chileno reveló sus motivos para no dejar Israel en medio del conflicto

Matías Kravetz, un chileno que reside en Israel, reveló las razones para permanecer en este país. Incluso contó que su hermano está peleando en la franja de Gaza.

“En Israel tienes una vida diferente a la de Chile, en todo lo que tiene que ver con la salud. Es todo gratis. En Chile todo es caro, la diferencia es un muy grande”, relató el joven compatriota.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, el hombre de 29 años añadió que “acá hay gente rica, pero no hay gente pobre. Si te pasa algo o no tienes trabajo, el Estado te va a ayudar”.

“¿A veces no te dan ganas de volver?”, consultó el periodista del programa, Roberto Cox.

“Estoy acostumbrado a este país, tengo mujer, vivo feliz, tengo una tranquilidad monetaria. Es como la gente en Chile, que sabe que hay mucha droga y delincuencia, y se acostumbra a eso al final. Uno se acostumbra a vivir a donde uno vive”, contestó.

Te puede interesar: Daniel Jadue sobre el ataque a Israel aseguró que "Palestina tiene el derecho a resistir"

Chileno se lanzó con todo contra Hamas

En medio del diálogo, el joven decidió lanzarse con todo contra Hamas “El terrorismo de ellos no tiene límites, para ellos todos son los mismos. Israel acepta a todas las personas”.

La animadora Monserrat Álvarez quiso rebatir un poco sus argumentos comentando que “Israel ha tenido una política de expansión sobre territorios que son palestinos. Lo que se le dio a Israel en un principio no corresponde a lo que hoy tienen”.

“Mira, de eso yo no puedo opinar, porque yo tengo 29 años y vivo acá hace 14. En el tiempo que yo llevo acá, yo sé que Israel no ha tomado ninguna población. Yo puedo hablar de lo que yo he vivido, no de lo que ha pasado hace 200 años atrás. Historia y conspiraciones hay muchas”, aclaró el chileno Matías.