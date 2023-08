Chileno muere envenenado en Buenos Aires: Culpan a su marido argentino

Impacto en Buenos Aires, Argentina, a causado el caso de Roberto Guzmán, ejecutivo aéreo chileno de 58 años que falleció, supuestamente, envenenado por su pareja, Guillermo Barjeli, en 2020, mientras se encontraba hospitalizado en el país trasandino.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el hermano de la víctima, Claudio Guzmán, detalló cómo era la relación entre Roberto y su pareja, además de cómo fueron los últimos momentos con su familia.

Roberto conoció a Guillermo en mayo del 2019 por una aplicación de citas. Ese año, el chileno arrendaba una casa en Buenos Aires junto a su madre. Pero, la pareja rápidamente se fueron a vivir juntos a la misma casa y, luego de cinco meses, contrajeron una unión civil.

Sin embargo, nueve meses después, Roberto comenzó a sufrir problemas de salud, supuestamente, atribuidos al VIH.

Sospechas de envenenamiento

Según Claudio, su hermano "le decía a mi madre que veía mal y andaba decaído. Entró con una falla renal, pero producto de la sustancia irregular que tenía en su cuerpo, le provocó una falla multiorgánica".

La justicia trasandina imputó a la pareja del chileno por homicidio agravado, siguiendo las pistas sobre un posible envenenamiento con metanol. Esto habría sido para quedarse con los bienes de Guzmán: Una herencia y 300 mil dólares de un seguro de vida.

"Mi hermano era VIH positivo controlado con antirretrovirales, así intentó sacársela este tipo ante la justicia, pero no tenía problemas de salud", comentó Claudio.

Muere envenenado y sin autopsia

Por el estado de salud de Roberto, se comenzó a sospechar de que su pareja argentina lo habría envenenado, sumado a que Guillermo decidió cremar el cuerpo de Roberto al día siguiente de su muerte sin una autopsia previa.

"Al otro día de que falleció mi hermano, yo me planté en el aeropuerto hasta que me subiera a un vuelo. Alcancé a verlo, pero lamento que este tipo no dejó que sus amigos viajaran a despedirlo. Pidió que lo cremaran al otro día, incluso cuando mi madre se opuso", comenta Guzmán.