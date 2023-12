Un joven chileno llamado Justin Vera, denunció que fue estafado por un amigo colobiano que le ofreció empleo en ese país. Sin embargo una vez que viajaron, el hombre le robó sus pertenencias y luego inventó un secuestro para pedir dinero a su familia. Se conocían hace un año y el chileno lo consideraba parte de su familia.



Vera vivió alrededor de un mes en el Aeropuerto El Dorado y tras ser ayudado por una persona que le regaló un celular se dio cuenta que su “amigo”, Camilo, estaba solicitando dinero a su familia en Chile para un supuesto rescate.



Joven chileno fue raptado por supuesto amigo colombiano



“Él era, prácticamente, familia para nosotros“, partió diciendo el joven, quien posteriormente explicó que el hombre le había prometido que “en Colombia había bien sueldo, que podía postularme a una casa, más fácil, y a un auto también, y me podía traer a mi familia en un tiempo más”.



“Yo por eso, más que nada, viajé”, agregó para el medio CityTV. En donde además contó que “viajamos juntos desde Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, y fueron como tres semanas de viaje con él, solo con él. Nunca me mostró nada malo hasta llegar a Bogotá”.



Al llegar a destino el sujeto “sacó un cuchillo grande y me pidió mis pertenencias, una maleta con herramientas, me pide mi teléfono, me pide mi billetera y un par de dólares que yo tenía”.



“Con mi teléfono que él robó le habló a mi mamá y le dijo que yo, supuestamente, había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió ocho millones de pesos colombianos ($1.719.188 chilenos) para que me soltaran, y yo ni enterado”, mencionó.



La ministra de Relaciones Exteriores contó que lograron dar con el joven y ya se encuentra en Chile de regreso.