Chilena en Suecia reveló cosas que son "comunes" en nuestro país pero allá son un lujo

Una joven chilena que vive en Suecia, en su cuenta de Tiktok @daniela.lorenzo se hizo viral luego de revelar “3 cosas que en Chile son comunes, pero que en Suecia son un lujo”.

“En Chile, la mayoría de los edificios tiene a una persona que se encarga de recibir a las visitas, los paquetes, mantener la seguridad, el orden”, comenzó contando la tiktoker. Pero el dato que impactó a todo fue que confesó que “acá en Suecia si tienes un conserje, es como si vives en un lugar muy exclusivo, pero la verdad es que no conozco a nadie que tenga un conserje”.

“Acá las personas tenemos solo un buzón y una clave de entrada al edificio que se le da a cualquier persona. Cuando le he dicho a un sueco que yo tenía conserje en mi edificio en Chile, creen que vivía en un barrio exclusivo”, agregó.

Luego, Daniela decidió hablar de las bañeras “No, no es que los suecos no se bañen, pero es que este tipo de bañeras donde se puede hacer un baño de burbujas, casi que no se ven. La mayoría de la gente tiene una ducha de pie. Yo he vivido en siete lugares distintos desde que llegué y solo he visto una bañera”.

Finalmente, comentó con sus seguidores que las piscinas son muy escasas por esa parte del mundo “Yo vivía en Santiago centro y en mi edificio en el techo había una piscina. Cuando le cuento eso acá a algún sueco piensa que soy millonaria”, concluyó.

Revisa el video de la chilena: