Chilena en Israel impacta a todos con su motivo para quedarse en el país

Viviana Salemen, una chilena radicada en Israel, reveló una inesperada declaración al contar por qué no regresa a nuestro país tras la arremetida de Hamas.

En conversación con CHV Noticias, la mujer comentó que a pesar de que el territorio está en guerra, prefiere seguir en este país antes que regresar a Chile.

“Viviana, me sorprende que, con todo este relato, tú dices que no existe tanto temor, que estás viviendo tranquila, te veo con una sonrisa en el rostro. ¿Has pensado en volver a Chile?”, le consultó el periodista Roberto Cox.

“No, acá sí existe el problema de las bombas y guerras, pero la seguridad que tengo aquí no la voy a tener en Chile. Yo estuve hace seis meses en Chile, porque murió mi papá y vi lo que pasaba allá”, contestó la entrevistada, declaración que impactó a todos.

En esa misma línea, afirmó que “tú no sabes si vas a volver (a casa), no puedes andar en auto porque tú no sabes si a la mitad de la carretera te van a matar para quitarte el auto. Eso acá tú no lo ves”.

“¿Pero ahora has cambiado esa opinión?”, le preguntó la periodista Karina Álvarez.

“Te cuenta una cosa: acá la mitad de la población es árabe y nosotros vivimos con ellos. Tengo vecinos en mi edificio, yo trabajo con ellos. El miedo que tenemos ahora es que uno de ellos pueda atacar, porque en la puerta de al lado tengo árabes. Ellos viven incluso mejor que nosotros, reciben ayuda del gobierno”, comentó Viviana.

Las redes sociales reaccionaron a las declaraciones de la chilena

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría comenzó a criticar los motivos que entregó la chilena para no volver a nuestro país.

“La señora tiene todo el derecho a quedarse allá y opinar lo que quiera. El Gob. envió ayuda para sacar a chilenos de Israel, si ella no quiso salir también está en su derecho. Pero que después no webee ni intente hacernos creer que se vive + seguro en una guerra”, “No amerita mayor comentario. Quédese allá no más entonces”, “¿Una ciudad bajo ataque de misiles, con alertas para refugiarse en bunkers es mas segura que Santiago? Tengan un poco de respeto con Chile” y “La justificación de la señora es realmente increíblemente ignorante y lo que dice después es más aberrante”, son algunas de las cientos de reacciones.