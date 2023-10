La chilena Jacqueline Kravetz, es la madre de Johel Arancibia, un joven de 30 años que actualmente se encuentra combatiendo al grupo terrorista de Hamás en el conflicto con Israel.



La familia de nacionalidad chilena había decidido mudarse a este país de Medio Oriente en 2017 para probar una nueva experiencia.



Chilena en Israel cuenta dramático momento en que su hijo se fue a la guerra



Kravetz contó a LUN que el momento en que se enteró de que su hijo debía unirse al grupo de reservistas de guerra rompió en llanto. "No quería que fuera, pero él quería ir", dijo.



Cabe mencionar que antes de ser llamado al ejército israelí, junto con 300 personas más, Johel se desempeñaba como guardia de seguridad en un hospital.



Además la mujer de 61 años contextualizó lo que hubiese ocurrido si su hijo se negaba a unirse a la lucha. En caso de negarse a participar el joven habría tenido que pasar un año y medio en prisión quedando como desertor, lo cual es muy mal visto en el país.



Así mismo la chilena relató que se le ve tranquila porque tiene contacto con su hijo tres veces al día (mañana, tarde y noche), de forma contraría señaló que estaría “enferma de los nervios”. Por otro lado contó algo que la angustió.



"Ayer me mintió, porque me dijo que se iba a acostar, entonces me quedé tranquila y me dormí. A la mañana siguiente, mi otro hijo me dice que Johel estaba bien y que había estado cuidando la base toda la noche", finalizó.