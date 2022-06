"Chile debe ir al Mundial": José Luis Chilavert apoyó la denuncia de La Roja ante la FIFA

El ex arquero de Paraguay señaló que las reglas deben cumplirse por lo que nuestro país debe ir a Catar en vez de Ecuador.

Sorpresa total causaron las declaraciones del ex histórico portero de la selección paraguaya y actual candidato presidencial, José Luis Chilavert, sobre el caso Byron Castillo, donde la FIFA está ad portas de emitir su sentencia que podría colocar a Chile en el Mundial de Catar 2022.

"Sobre el tema de la documentación del jugador ecuatoriano (Byron Castillo), las reglamentaciones están para respetarlas", comentó en una entrevista concedida a TVN. Por lo mismo es que piensa que "si es justo, Chile debería ir al Mundial".

En ese escenario podría encontrar a una Roja con técnico nuevo, debido a que Eduardo Berizzo acaba de asumir en la selección. Un DT que a los guaraníes no le dejó una buena impresión, como comenta el Chila.

"Aquí no trabajó bien, el sistema que quiso implementar los chicos no lo sienten", manifestó el portero, quien además contó que está preparando todo para lanzar su campaña presidencial en Paraguay. "Haremos el lanzamiento la semana que viene. La gente me quiere mucho, tenemos casi el 80% de aceptación. Soy demócrata liberal con sentido común. No soy de la extrema derecha ni coincido con el socialismo populista de Latinoamérica", cerró.