Chile celebra el Día Nacional sin Autos con un alza importante en sus cifras según el INE

Como una forma de compensar a la conciencia en los seres humanos, se decretó como el Día Nacional sin Autos en Chile para el ultimo viernes del mes de septiembre, mes donde se promociona el uso de otros medios de traslado, como tomar una caminata o usar la bicicleta.

Aun a pesar de las recomendaciones, las cifras de automóviles en la ciudad se han incrementado constantemente durante los últimos años, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

De acuerdo a los datos entregados por el INE, en 2019 hubo 2.531.513 vehículos motorizados más en las calles de Chile que en 2009.

En el año 2009 se registraron 3.068.220 vehículos de ese tipo, en 2015 se contabilizaron 4.647.062 hasta llegar a 5.599.733 en 2019 (cifras provisionales). Es decir, en 2019 hubo 2.531.513 vehículos motorizados más en las calles de Chile que en 2009 (aumento de 82,5%) y 952.671 unidades más que en 2015 (20,5%).

La cantidad de vehículos no motorizados también creció en igual período, al pasar de 70.868 en 2009 a 104.068 en 2015 y luego a 118.676 en 2019 (67,5% en diez años).



Del total de vehículos motorizados en 2019, hubo 164.734 unidades no catalíticos, que son los más contaminantes, y 5.434.999 clasificados como catalíticos o ecológicos o eléctricos o a gas. De ellos, solo 2.862 correspondieron a vehículos eléctricos (incluye eléctrico y gasolina/eléctrico híbridos), 9.902 eran a gas (incluye gas, dual, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo) y 1.460.444 eran diésel, en tanto que la gran mayoría (el 73,7%) era bencinero (4.126.525 vehículos).



La buena noticia es que los no catalíticos disminuyeron un 68,1% en diez años (entre 2009 y 2019), en tanto que las unidades eléctricas crecieron un 5.200% y los a gas aumentaron 104,8%.

Se conoció que las regiones con mayor cantidad de vehículos motorizados en circulación en 2019 fueron la Metropolitana (2.197.683 unidades), Valparaíso (591.001), Biobío (456.905) y Maule (400.285). Por el contrario, las con menos vehículos de ese tipo fueron las del extremo sur del país: Aysén (43.148) y Magallanes (77.989).



En la Región Metropolitana, y en el país, las comunas con más vehículos motorizados en 2019 fueron Peñalolén (154.306), Puente Alto (127.349), Maipú (125.675), Las Condes (123.500), Santiago (116.870) y Vitacura (108.993). Las comunas con menos vehículos motorizados fueron O’Higgins (180), en la Región de Aysén, y San Gregorio (186), en Magallanes.