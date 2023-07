Chef hizo pebre el "sushi chileno": Se ganó el odio del público nacional

El chef internacional Jeroyoshi, a través de TikTok, se ha dedicado a difundir la comida japonesa, hace algunos días, uno de sus seguidores de nuestro país le pidieron que les hiciera contenido sobre como preparar un "sushi chileno". La respuesta del tiktoker molestó a nuestros compatriotas.

El cocinero muy desconcertado respondió con cara de desagrado que: "El sushi chileno no existe".

Luego, se dio tiempo para detallar paso a paso la preparación del plato y aunque señaló que hay distintas variantes, aclaró que el chileno no es real.

Te puede interesar: Axel Kaiser se convirtió en blanco de burlas por celebrar su cumpleaños con mensaje en inglés

Chef destruye al "sushi chileno"

Los chilenos, al ver este vídeo inmediatamente defendieron nuestra a esta altura, parte de la comida típica del país, aclarando que a ellos les parece más apetecible comer un "sushi chileno" que el original.

Incluso le aclararon que lo rico es que se añade el queso crema.

El chef mexicano volvió a subir otro video en el que preparaba un sushi y aprovechaba de incluir queso crema.

A pesar de eso, no le gustó y su recepción a este nuevo sabor no fue muy buena y lo calificó con un 1 de 10.

"sí, el sushi chileno no existe, explíquenme que he estado comiendo todos estos años"; " mala tu ... aguante el handroll pollo palta queso"; " la verdad se me antoja mas el sushi como lo hacen acá en chile que como lo hacen en japon o otros paises"; "el chef sin ego si existe, se llama alvaro barrientos y es chileno", fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios de la red social al chef.