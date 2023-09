En el programa “El Purgatorio” de Canal 13 Checho Hirane contó sobre la amistad que tenía con el conductor Felipe Camiroaga y reveló que estuvo apunto de subirse al avión que se estrelló en Juan Fernandéz.



Bajo esta misma línea mencionó que él participaba con Felipe Cubillos en el “Desafío Levantemos Chile" por lo que fue invitado a ir a ese fatal viaje.



¿Qué dijo Checho Hirane?



"Sí, efectivamente. No lo he contado mucho, pero Felipe Cubillos era panelista de mi programa y desde que él formó "Desafío Levantemos Chile" me incorporó y en esa oportunidad me invitó a ir en ese avión", partió mencionando el exhumorista.



Luego relató porque finalmente decidió no ir al viaje. "Paralelamente un amigo de nosotros estaba organizando un campeonato de golf en la nieve, una cosa bien curiosa, y él necesitaba figuras que fueran a ese campeonato porque lo estaba organizando".

Frente a esto es que él y Bibiano Castelló decidieron participar en este campeonato y no viajar a la isla.



"Eran hermanos. La noticia empezó a salir que el avión estaba perdido, yo me entero, llamó a Bibiano y le digo '¿Bibiano será cierto esta cuestión?' y me dice 'sí, voy bajando' y ahí vino todo el desastre, la verdad que yo viví el tema con mucho dolor porque murieron dos grandes amigos míos", mencionó con cierta tristeza.