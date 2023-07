Checho Hirane le contestó a Fabrizio Copano tras proyección en Times Square

Checho Hirane le contestó a Fabrizio Copano, después de que el comediante proyectara una imagen gigante del humorista en Times Square, Nueva York.

La broma del triunfador del Festival Viña se da luego que el locutor radial de 68 años declarará que Fabrizio y su hermano, Nicolás Copano son “malas personas”.

“Hace una semana lo entrevistaron (...) y dice que ha actuado en muchos más escenarios que yo, que yo era un ser humano repelente… ¡Miras las hueás exageradas! Y que yo y mi hermano éramos personas malas (…). ¡Y ni siquiera nos conoce este señor!”, señaló el humorista desde Times Square.

En medio de su presentación Copano se preguntó cómo cerrar la situación de la mejor forma y definió que lo mejor era mostrar en una de las pantallas de Times Square la cara de Hirane en modo de burla.

Checho Hirane no se quedó callado y decidió responder a través de su cuenta de Twitter: “Gracias Fabrizio Copano por la publicidad en Time Square jaja”, escribió.

Gracias @fabriziocopano por la publicidad en Times Square jaja https://t.co/rIOlQm7eA0 — chechohirane (@hiranechecho) July 21, 2023

El popular locutor radial también conversó con Las Últimas Noticias, dónde abordó el tema de la polémica proyección “La verdad es que no (pensé nunca en llegar a Time Square), así que sólo agradecerle (a Copano) la posibilidad de estar en Times Square. No tengo otras palabras que agradecerle porque me está haciendo famoso internacionalmente”, afirmó irónicamente.

Checho Hirane, también aprovechó para especular sobre los motivos que motivaron al comediante a proyectar su imagen en una de las intersecciones más importantes del mundo.

“Es por esta obsesión que tiene este joven conmigo. El nivel de estupidez es mayor”, señaló.

“Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces”, agregó.