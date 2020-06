Checho Hirane lanza dura acusación contra el gobierno y asegura sentirse engañado por cifra de muertos

“Me duele el corazón lo que voy a decir. Me levanté el domingo a las 6 de la mañana y me puse hacer una planilla Excel con todos los datos, llegando a la siguiente conclusión: Chile no está más o menos en las cifras, está muy mal (…) Chile es el país número 12 del mundo en muertos por cada 100 mil habitantes, y número 1 con mayor cantidad de contagios cada 100 mil habitantes”.

Con este comentario Sergio “Checho” Hirane, conductor del programa “Conectados con Agricultura”, realizó un duro cuestionamiento hacia la gestión realizada por el Gobierno ante la pandemia por el Covid-19.

Todo quedó registrado en un material audiovisual, en donde se encontraba conversando junto a Giovanni Calderón, Guillermo Ramírez y Pepe Auth. Revísalo aquí